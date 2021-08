Kwestie podatkowe rozbiją Zjednoczoną Prawicę?

Zdaniem wiceminister rozwoju Anny Kornackiej (Porozumienie) Zjednoczona Prawica może ulec rozbiciu, jeśli koalicjantom nie uda się porozumieć w sprawie zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie.

Polski Ład to wielki projekt Prawa i Sprawiedliwości, zawierający kompleksowy pakiet rozwiązań z wielu dziedzin. Celem Polskiego Ładu jest odbudowa polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa.

Zdaniem PiS na Polskim Ładzie skorzystają mniej zamożni Polacy i klasa średnia. Umożliwić to mają m. in. rozwiązania podatkowe, które przewidują proporcjonalne opodatkowanie bez względu na wysokość zarobków.

Wiadomo jednak, że to właśnie kwestie podatkowe są kością niezgody między Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem. Na temat zmian podatkowych krytycznie wypowiadali się także przedstawiciele biznesu.

Dotychczas PiS i Porozumieniu nie udało się wynegocjować kompromisu w sprawie zmian w podatkach.

- Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja i trzeba będzie zakończyć ten projekt właśnie na protestowaniu przeciwko podwyższeniu podatków, to prawdopodobnie będzie to nasz koniec w Zjednoczonej Prawicy - powiedziała Kornacka na antenie TVN24.

- Natomiast my sygnalizujemy nasze wątpliwości, nie po to, żeby zakończyć projekt Zjednoczonej Prawicy, tylko o to, żeby hamować określone działania, które w dłuższej perspektywie w naszej ocenie są szkodliwe - dodała.

jkg/300polityka.pl