Kwaśniewski nie ma złudzeń: PiS wygra wybory. Termin nie ma tu znaczenia

Kiedy politycy opozycji prężą muskuły i przekonują, że są gotowi na przyspieszone wybory parlamentarne, były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie ma żadnych złudzeń. „PiS wygra, niezależnie od tego czy wybory będą w terminie konstytucyjnym czy nie” – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Wprost”.

Aleksander Kwaśniewski nie wyklucza, że w Polsce dojdzie do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. W ocenie byłego prezydenta, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do takiej decyzji mogą skłonić dwa czynniki. Po pierwsze ma być to spowodowana pandemią trudna sytuacja gospodarcza, a po drugie napięcia w Zjednoczonej Prawicy.

- „Być może Kaczyński będzie chciał zmusić Zbigniewa Ziobrę i Jarosława Gowina do startowania na własne konto i zderzenia się z barierą 5 proc.”

- mówi rozmówca tygodnika „Wprost”.

Kwaśniewski nie ma natomiast złudzeń co do tego, że niezależnie od terminu, wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość. Jego zdaniem partia rządząca może mieć jednak trudności ze zbudowaniem samodzielnej większości.

- „PiS wygra, niezależnie od tego czy wybory będą w terminie konstytucyjnym czy nie. Czy stworzy większość – to inna kwestia”

- mówi.

Były prezydent był też pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Jego zdaniem opozycja powinna w tym zakresie porozumieć się z premierem Mateuszem Morawieckim.

- „Plan odbudowy trzeba poprzeć”

- podkreśla.

kak/Wprost