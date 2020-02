Kuźmiuk: Opozycja nie cofnie się przed niczym, aby blokować rządowe projekty. Nawet jeśli te mają pomóc Polakom

M 9.2.20 9:30

Wszelkim posunięciom "totalnych" zawsze towarzyszy obłuda, fałsz i drwina ze zwykłych ludzi. To przecież Tusk z szyderstwem mówił, że Polakom do życia wystarczy ciepła woda w kranie i że po wygranych przez niego wyborach benzyna może być i po 7 złotych. To przecież jego przyjaciółka, niejaka Bieńkowska twierdziła, że w Polsce tylko idioci mogą pracować za 6 tys. zł miesięcznie. To "totalni", drwiąc z Polaków, podnosili im wiek emerytalny, szyderczo twierdząc, że to dla ich dobra. W ich eskalacji tej "dobroci" gotowi byli uznać, że Polakom będzie jeszcze lepiej, gdy będą pracować do 70-tki.



Nieraz zastanawiałam się na temat tego, czym kierują się ci, którzy na "totalnych" oddają głos. Nieodparcie dochodzę do wniosku, że swoich prześladowców gotowi są popierać jedynie ci, którzy byli bądź są prześladowcami innych. Że "totalnych" popierać mogą ci, którzy sami mają na sumieniach coś złego, niestosownego, podłego wobec innych. Że, nawet o ile sami nie mają tego czegoś na koncie, to mają to jacyś ich bliscy, znajomi, przyjaciele. Że wszyscy oni z tej podłości wobec innych uczynili sobie sposób na swoje życie. No i to, co chyba w tym jest najważniejsze: "totalni" za nic mają dobro publiczne, patriotyzm, to dla nich nie jest żadną wartością. No, chyba, że da się przeliczyć na materialny zysk i skonsumować.