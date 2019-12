Kuźmiuk: Johnson idzie jak burza. Wyjście z UE 31 stycznia-przesądzone

Projekt przeszedł miażdżącą większością aż 358 posłów było za, przeciw 234 głosów (za głosowało nawet 6 posłów opozycyjnej Partii Pracy), co oznacza, że po przesłaniu go do komisji jego ostateczna wersja będzie taką jaką przesłał do Parlamentu rząd.

Projekt uchyla ustawę na podstawie której W. Brytania przed laty weszła do ówczesnego EWG, choć będzie ona jeszcze obowiązywała do końca okresu przejściowego do końca grudnia 2020 (ustawa zakazuje przedłużenia okresu przejściowego), daje również prawo uchylania rozstrzygnięć TSUE po zakończeniu okresu przejściowego nie tylko Sądowi Najwyższemu W. Brytanii ale także sądom niższej instancji.