Kutno: W oknie życia matka pozostawiono niemowlę

Analityk 1.11.19 18:53

CO TO ZA KULTURA I KRAJ ŻE KOBIETA BOI SIĘ W SZPITALU ZOSTAWIĆ DZIECKO WRAZ ZE SWOIMI DANYMI I KARTOTEKĄ MEDYCZNĄ KTÓRA POMOGŁABY W PÓŹNIEJSZYCH LATACH ZDIAGNOZOWAĆ I WYLECZYĆ WIELE SCHORZEŃ DZIEDZICZNYCH.



A no tak, to Polska, tutaj powstają okna, do których oczywiście, no wiadomo że nie, same zakonnice nie wkładają swoich dzieci (hehe), tylko zbierają cudze. Dzieci matek katoliczek, która tak zatroskane losem swoich dzieci, że nie chcą ich zostawiać w złych lewackich szpitalach, nie chcą by dzieci mogły liczyć na jakąś lewacką medycynę, czy wiedzieć czy mają jakieś lewackie choroby dziedziczne.





Tak tak, to jest ten cud kraju trzeciego świata, gdzie kobieta tak psychicznie poniżona i zniszczona przez "obrońców" życia, że wstydzi się że urodziła, i nie chce mieć tego nawet w papierach, nie licząc się z losem dziecka. No cóż, dobra z niej katoliczka, bóg wybaczy, w końcu mogła wyrzucić na śmietnik, jak to robi spora część tego typu kobiet, które uważają że aborcja to zło ostateczne a ochrona życia od poczęcia jest bardzo ważna. Wiadomo, jak się już urodzi to spokój, można wyrzucić.



Pozdrawiam. Mam nadzieje że to otworzy wam oczy na problem mentalności i tych okien życia.