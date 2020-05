Kurski znów w zarządzie TVP, a Trzaskowski atakuje prezydenta Dudę

Stefanek 22.5.20 19:19

Ktoś stara się nam robić wodę z mózgu. Niedawno można było przeczytać informację o tym że trzech aspirantów do fotela prezydenckiego jest de facto kandydatami masonerii. Skąd takie wnioskowanie? Głównie na podstawie faktów:

Kandydat płaczliwy, jak ukazały nam materiały opublikowane jest sponsorowany przez Project Syndicate należący do Sorosa,

Aspirant Rafał, sam chwali się że jest wychowankiem Geremka, stypendystą Sorosa i należy do stowarzyszenia Bilderberga, które to od chwili powstania kojarzone jest z masonerią,

Kandydat trzeci to kandydat chłopskiej partii która także dość powszechnie jest podejrzewana o związki z wolnomularstwem.

A teraz odrobina rozumowania opartego na wiedzy: celem masonerii jest zniszczenie Kościoła i własności prywatnej oraz depopulacja osiągnięta na drodze kontroli narodzin przez aborcję i skierowanie ludzkiej seksualności na formy uniemożliwiające poczęcie dzieci, oraz eutanazję.

Czyli są to cele stojące w sprzeczności z programem i działalnością PiS, tego nie da się pogodzić. A co z pozostałymi ugrupowaniami? Liberałowie marzą o likwidacji chrześcijaństwa które wielu z nich ledwo toleruje i ograniczeniem liczby ludności. Podobnie jest z własnością prywatną - liberałowie bardzo chętnie godzą się na podatek katastralny będący narzędziem służącym wywłaszczeniu.

A lewica? Oba te główne cele jak walka z Kościołem i likwidacja własności prywatnej są wpisane w podstawy ich działania. Podobnie jest, choć z łagodniejszymi akcentami z rzeczywistą polityką naszej quasi chłopskiej partyjki.

Nie dajmy więc sobie wmówić, że trójka niedoświadczonych aspirantów to powiew świeżości . To kandydaci pociągani sznurkami przez starych bogatych masońskich pryków, którym marzy się władza nad światem i new freemasonry world order.