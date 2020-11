Kuriozum! Rezydenci w trakcie pandemii: Nie wykluczamy możliwości strajku [Wideo]

- My robimy wszystko co w naszej mocy żeby tym pacjentom pomóc. Ale niestety ostatnie działania rządzących bardzo skutecznie nam to utrudniają. I to jest ten problem. Niestety z pewnym momencie może dojść do sytuacji, że nie będziemy dużej części pacjentów w stanie pomóc w ogóle – powiedziała na antenie RMF FM Marta Pietrzykowska z Porozumienia Rezydentów w wywiadzie z Marcinem Zaborskim.

Stwierdziła także, że "sytuacja w ochronie zdrowia nigdy nie była tak zła".

Zapytana natomiast o to, czy szczyt pandemii jest dobrym momentem na organizowanie protestów, odpowiedziała: "w tym momencie nie odchodzimy od łóżek pacjentów, cały czas pomagamy, ratujemy ich, ale nie wykluczamy możliwości, że może dojść do strajku".

Ja to tylko tu zostawię🤬

