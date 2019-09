Kuriozalny spot KO! Internauci bezlitośni... [ZOBACZ]

J.P 27.9.19 14:02

Całkiem niezły spot.

Trudno zaprzeczyć tym słowom.

"Bezlitośni internauci" nie wiele mają do napisania prócz- a PO to nic nie dało.

I to "dało" daje do myślenia, czemu ma mi ktoś dawać, czemu nie mogę tyle zarabiać by mi nikt nic nie musiał dawać, kraj żebraków?