Kuriozalne słowa Jaśkowiaka ws. homomałżeństw: Albo Zachód, albo model rosyjski

Dominos 28.11.19 12:52

Skoro muzulmanie moga wspolistniec obok LGBT (np. Londyn), to nie widze powodu, aby Katolicy i LGBT wzajemnie darzyli sie szacunkiem. Szacunek to postawa ludzi, do tego nalezy dazyc, pomimo roznic jakie nas dzielily, dziela i beda dzielic.