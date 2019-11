Kuriozalne! Marszałek Senatu chce wygłosić orędzie w tv. ,,Jacek Kurski nie robi mi łaski''

ridado 14.11.19 14:25

Schetyna mówi o zwolennikach PO: Okradliśmy ich z miliardów, podnieśliśmy im podatki i wiek emerytalny, doprowadziliśmy wiele polskich rodzin na skraj ubóstwa, zdradzaliśmy ich kraj w UE, doprowadziliśmy do bezrobocia ponad 10% i „wyeksportowaliśmy” za granicę ok. 3 mn Polaków, wiele afer korupcyjnych hulało po kraju systematycznie – a oni i tak na nas głosują !!! To niebywałe ! To zdumiewające ! Powszechnie mówi się, że głupszymi od członków PO są ich wyborcy ! I to prawda. Tak głosują przybysze ze wschodu (ZSRR i Rosja), i z zachodu (Niemcy) !