Kuriozalna opinia rzecznika TSUE: Polska, Węgry i Czechy złamały prawo UE ws. relokacji uchodźców

31.10.19 13:02

Jeden muzułmański "imigrant" ma prawo sprowadzić do siebie 3 ( trzy żony) i ich kilkanaście dzieci w ramach łączenia rodzin. A miało być sprowadzonych kilkadziesiąt tysięcy Imigrantów . Kto choć zna trochę matematyki to niech liczy. A każdemu z nich trzeba DAĆ ! : Mieszkanie , jedzenie, opiekę medyczną, ubranie i to co najważniejsze zapomogę - zasiłek finansową każdego miesiąca . Żaden z imigrantów nie ma wykształcenia , aby przyjąć go do pracy z marszu. A więc ???

Acha - Unia E. chce aby zasiłki finansowe dla nich były w każdym kraju w takiej samej wysokości jak w Niemczech.