Kurator Nowak: Ideologia gender jest obrzydliwym oszustwem

Na antenie "Aktualności dnia" "Radia Maryja" Nowak mówiła o horrendalnie obrzydliwej akcji "Tęczowego Piątku", którą inspirowane przez światowe lobbies i masonerie organizacje próbowały wtłoczyć siłą do polskich szkół.

"Czym jest wchodzenie ideologii gender do szkoły? Właśnie tym, że – w sposób obrzydliwy – zwolennicy środowisk LGBT kompromitują słowo „tolerancja”, mówiąc, że afirmację homoseksualizmu i innych orientacji seksualnych należy dzielić osoby według ich poczucia seksualności" - powiedziała kurator Nowak.

"Wyraźnie podkreślam – każdy uczeń zasługuje na szacunek. Nie wyróżnia się jednych uczniów po to, żeby innych zdyskredytować. To nie ma miejsca i nie może mieć miejsca w szkołach. Szkoła jest miejscem, gdzie mówimy o tym, jak bardzo pragniemy dobra dla dziecka, czyli wychowujemy go i kształcimy ku wartościom, pokazujemy im piękny świat" - dodała.