Kulisy narady na Nowogrodzkiej. Dziedziczak zapowiada: Prezes PiS ogłosi ważne decyzje

Konfederata 8.8.19 10:28

Dziedziczak wyście są bezczelne przekręty jakich jeszcze u władzy u nas nie było. Platfusy mogą się schować ze wstydu, że się tak krępowali z żarcia z budżetowego koryta szerokim ryjem. 4 lata temu nie do pomyślenia, a jednak ich przebijacie w hucpie. Wam się to po prostu należy co?

Jedna afera? Co chwilę jakaś jest. I to grube, które przykrywacie jakimiś pierdołami. Strategia taka sama jak platfusy, tyle że tamci trochę mieli zahamowania to i hałas po ich aferach był większy, ale nic z tego hałasu nie wynikało, dalej nikt za nic nie siedzi, nikt za nic nie odpowiada. Wy też nie będziecie siedzieć, jestem pewien. Jesteście jedna wspierająca się banda.