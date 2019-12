Kulasek tłumaczy się z wypowiedzi. 'Płacę frycowe'

"To są wszystko koszty. Gdybym chciał sobie zrobić śniadanie, to mam to utrudnione. Nie mogę sobie ani podgrzać parówki, ani usmażyć jajecznicy, bo nie ma gdzie. Proponuję spróbować się utrzymać w Warszawie za 6,5 tys. zł na rękę, plus dieta 2,5 tys. zł"-przeczytaliśmy dziś na Interii. Sekretarz SLD kilka godzin po publikacji tekstu wydał krótkie oświadczenie, w którym tłumaczył, że sens jego słów był inny.