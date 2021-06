Kukiz: Ustawa antykorupcyjna musi być uchwalona do jesieni

- Do jesieni, do pierwszego pakietu ustaw z Polskiego Ładu musi być przynajmniej uchwalona ustawa antykorupcyjna, to z całą pewnością. To będzie dowód na wywiązywanie się z umowy i zapowiedź nadziei na dobrą, przyszłą współpracę – powiedział Paweł Kukiz.

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a ugrupowaniem Kukiz'15, do Sejmu już trafiła tzw. ustawa antykorupcyjna. Porozumienie koalicyjne zakłada też wprowadzenie sędziów pokoju oraz tzw. bierne prawo wyborcze i dnia referendalnego. Kukiz'15 w zamian za poparcie dla swoich projektów zadeklarowało wsparcie dla Polskiego Ładu.

Dobrze by było, gdyby ustawa antykorupcyjna została przegłosowana jeszcze w czerwcu, a przynajmniej do pierwszego pakietu ustaw z Polskiego Ładu. To będzie dowód na wywiązanie się z umowy i dobra zapowiedź na przyszłą współpracę - powiedział lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Projekt, o którym mowa jest już w Sejmie, gdzie trafił na początku czerwca. Zakłada on m.in., że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą zostać pozbawione praw publicznych, sąd natomiast będzie musiał orzec wobec nich zakaz zajmowania "wszelkich lub określonych stanowisk" w spółkach, w których Skarb Państwa ma co najmniej 10 proc. udziałów.

W opinii Kukiza ważny jest podpis prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego pod punktem dotyczącym rozpoczęcia zmian w ordynacji wyborczej.

- To udowadnia, że prezes ma świadomość, że takiego indywidualnego prawa nie ma i to jest bardzo ważne – stwierdził Kukiz.

mp/pap/tvrepublika.pl