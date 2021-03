Kukiz stawia warunki przystąpienia do Zjednoczonej Prawicy

– Rozmowy cały czas trwają i są bardzo poważne. Prowadzone bardzo szeroko i konkretnie. Trwają tak naprawdę od 2015 roku. W trakcie rozmów nie można mówić, do którego miejsca doprowadzą. Twardo stoję przy naszych postulatach ustrojowych. Chodzi mi o zmianę ordynacji wyborczej i uprzedmiotowienie obywateli – powiedział w rozmowie z portalem wpolityce.pl Paweł Kukiz.

Jak zapewnia Kukiz, przystąpienie jego ruchu do koalicji Zjednoczonej Prawicy jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Dla niego – co podkreśla – najważniejsze są zmiany ustrojowe, bez których nie widzi możliwości funkcjonowania w ramach ZP.

Jako główne postulaty wymienia on cztery główne zmiany ustrojowe. Chodzi o "nadanie każdemu obywatelowi indywidualnego biernego prawa wyborczego, wzmocnienie roli referendum i jego faktycznego znaczenia, ustawa antykorupcyjna i sędziowie pokoju". Polityk chce, aby te postulaty zostały wpisane w „Nowy Ład”.

Stwierdza też, że jeśli PiS na proponowane przez niego zmiany ustrojowe się nie zgodzi, to do jego wejścia do koalicji nie dojdzie.





