Kukiz: JOW'y albo śmierć!

"Jestem w 100% przekonany o tym, że bez kluczowych zmian ustrojowych - czyli zmiany sposobu wybierania posłów i zmian w ustawie o referendum - nie ma szans ani na pojednanie Polaków ani na normalność" - pisze w komentarzu nt. wyborów prezydenckich Paweł Kukiz.



"Dlatego zagłosuję w wyborach prezydenckich jedynie na takiego kandydata, który zobowiąże się do złożenia inicjatywy ustawodawczej w tych kwestiach. Na razie żadna osoba deklarująca swój start w wyborach tego nie uczyniła -ani kandydaci partyjni ani tzw. niezależni. Jeśli się więc taki kandydat nie pojawi to nie widzę sensu, by w ogóle głosować.