Kukiz: Jestem gotowy wejść do Zjednoczonej Prawicy

Od dłuższego czasu trwają negocjacje pomiędzy liderami PiS i Kukiz’15. Paweł Kukiz zapowiada, że dopuszcza możliwość dołączenia do koalicji rządzącej. Stawia jednak kilka warunków.

Paweł Kukiz udzielił wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym opowiedział o swoich negocjacjach z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Zdradził, że lider partii rządzącej pytał o możliwość wsparcia projektów Zjednoczonej Prawicy, w tym Nowego Ładu czy podatku od reklam. Jak podkreślił, wyraził „zainteresowanie” tą propozycją. Zaznaczył jednak, że aby wspólnie z PiS przegłosować ważną dla niego ustawę, najpierw musi zostać uchwalona jedna z ustaw Kukiz’15: o sędziach pokoju, antykorupcyjna czy bezprogowe referendum przy odwołaniu burmistrza i wójta.

- „Gdyby nasze cztery postulaty ustrojowe były wpisane do programu Nowego Ładu i miałbym gwarancję ich realizacji, to dopuszczam taką możliwość. Przyszedłem do polityki po to, żeby ją zmieniać. Jest mi obojętne z kim”

- stwierdził lider Kukiz’15.

Kukiz ocenił też, że nie dojdzie w Polsce do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, a koalicja rządząca nie zostanie rozbita.

kak/Rzeczpospolita