Kuczyński wybiela Jaruzelskiego i Kiszczaka! 'To była najlepsza część polskiej komuny'

"Panie @KurskiPL, kiedy benefis dla Urbana?"-napisał na Twitterze ks. Maciej Słyż załączając fragment programu "Minęła 20" w TVP Info, z udziałem polityk SLD, Joanny Senyszyn. Na antenie telewizji publicznej przyszła posłanka Lewicy stwierdziła, że ks. Popiełuszko nie został zamordowany za wiarę, ale za działalność polityczną, niewygodną w tamtych czasach nawet dla Kościoła Katolickiego. Wielu widzów TVP Info oburzył fakt zaproszenia Senyszyn do studia w takim dniu.

"Pani Senyszyn, proszę księdza mówi prawdę. Kardynał Glemp chciał się pozbyć Popiełuszki z Polski, bo oceniał, że ksiądz podnieca nastroje, Kościół nie chciał powrotu niepokojów. Stan wojenny bardzo wzmocnił jego pozycje, właściwie można powiedzieć, że do 89 rządził W.J. i K.K."-napisał były minister. Następnie udostępnił zrzut ekranu z komentarzem jednego z internautów, który bardzo emocjonalnie (i, niestety, niekoniecznie w duchu nauk księdza Jerzego) skomentował wpis Kuczyńskiego. Użytkownik Twittera zwyzywał publicystę od "zakłamanych, czerwonych glist".

- "Dobro złem zwyciężaj", tu mamy przykład "dobra" i wyraz dość powszechnego odbioru kazań Popiełuszki, które jeśli były głoszone w duchu dobra, w co mogę uwierzyć, to odbierano je nader często w duchu nienawiści, a gdy śpiewano "uchroń nas od niej" to tym bardziej ją odczuwano"-napisał w odpowiedzi Waldemar Kuczyński.