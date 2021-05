Kuchnia retro - vintage w twoim domu

Kuchnia retro to doskonały pomysł na ocieplenie przestrzeni, stworzenie w domu wyjątkowego, bardzo klimatycznego miejsca, gdzie dobrze czuć się będą absolutnie wszyscy domownicy. Podczas aranżacji takiej kuchni trzeba zwracać uwagę nie tylko na samą zabudowę kuchenną, ale również odpowiedni dobór sprzętów AGD oraz niezbędnych akcesoriów.

Kuchnia retro, skąd moda na vintage i retro?

Czym się wyróżnia kuchnia retro?

Jaki sprzęt AGD do kuchni retro?

Styl retro i vintage są bardzo sobie bliskie. Tego typu aranżacje sprawdzają się przede wszystkim w domach i mieszkaniach osób, które cenią sobie klimat dawnych lat, uwielbiają przedmioty z duszą, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze wszystkich aktualnych zdobyczy techniki. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że kuchnia retro i vintage daje naprawdę dużą dowolność w aranżacji. Tutaj nie ma utartych schematów projektowych, określonych linii meblowych. To zaś sprawia, że jedna kuchnia retro do drugiej jest podobna jedynie w pewnym klimacie, stworzonej atmosferze, natomiast od strony wizualnej obydwa projekty mogą się od siebie naprawdę znacząco różnić. Swoboda łączenia różnych elementów to znak rozpoznawczy stylu vintage i retro.

Skąd tak duża popularność kuchni retro? W XXI wieku żyjemy w ogromnym pędzie i to sprawia, że wielu z nas ogromnie docenia możliwość zatrzymania się, wejścia w inną rzeczywistość. Styl retro pozwala z kuchni uczynić takie właśnie miejsce, w którym nie tylko z przyjemnością będzie się gotować, ale również przebywać. Klimat retro i vintage zachęcają, by zwolnić, wyciszyć się, odpocząć. Klimat retro w kuchni przywołuje pamięć minionego świata, ale jednocześnie pozwala stworzyć sobie jego namiastkę w domu lub mieszkaniu.

Kuchnia retro przywodzi na myśl rodzina atmosferę. W tej przestrzeni chętnie się spędza czas, odrywa od codziennych obowiązków i wszechobecnego pędu. Z przyjemnością wspólnie się tutaj gotuje, je i plotkuje. Retro kocha duże przestrzenie. Ten design świetnie sprawdza się w większych pomieszczeniach, choć także i w małej lub średniej kuchni można zastosować rozwiązania, które będą współtworzyły klimat vintage. Nie ma tutaj miejsca na przepych. Jest natomiast na subtelność i funkcjonalność. Najczęściej styl retro to klimatyczny kredens lub zabudowa nawiązująca do konstrukcji tradycyjnych kuchennych szafek. Ważnym elementem jest z reguły drewniany stół i proste krzesła wokół niego. Stawiamy przede wszystkim na naturalne materiały, zarówno jeśli chodzi o szafki, jak i dodatki. Dominują najczęściej jasne kolory. Jasne praktycznie zawsze jest tło, bardzo często jasne są również szafki. Jeśli chodzi o duże AGD, to bardzo wiele piekarników czy okapów wykończonych jest w kremowym kolorze, ecru, natomiast nie brakuje także bardziej zdecydowanych kolorów: głębokiej czerni, antracytu, burgunda. Kontrast między jasnym kolorem szafek a ciemniejszym znacznie AGD daje bardzo ciekawy efekt. Kuchenki retro w bardzo różnych wersjach kolorystycznych możesz znaleźć na lofra.pl. Jedną z ważniejszych zasad w kuchni retro jest... brak zasad. Chodzi o dość dużą dowolność w łączeniu przeciwieństw, które ostatecznie okazują się bardzo ciekawymi, ale jednocześnie subtelnymi zestawieniami. W kuchni retro wskazane są nawet bardzo wyraźne kompozycje kolorów. Najczęściej pastele, beże i szarości łączy się z zielenią, czernią, żółcią, turkusem czy czerwienią. Nie brakuje także aranżacji z białymi meblami.

Wykończenie kuchni retro stanowią drobne, z pozoru nieistotne elementy, które jednak dodają całości sielskiego uroku. Chodzi tutaj zarówno o poste kubki z minionej epoki lub niebanalne filiżanki, porcelanowe dzbanki. Nie brakuje lnianych ściereczek, prostych firanek. Ciekawym detalem, który także pojawia się w kuchniach retro są mozaiki (często na pasie oddzielającym płytę od górnych szafek. Pojawia się także sztukateria (np. na frontach mebli). Ważne jest także klimatyczne oświetlenie. Często źródeł światła jest kilka, natomiast warto zadbać o to, aby światło to było raczej ciepłe.

Wybierając sprzęt AGD do kuchni retro, warto uwzględnić zarówno ciekawą estetykę, jak i funkcjonalność. Na rynku można znaleźć już naprawdę bardzo ciekawe wizualnie piekarniki, kuchenki wolnostojące, płyty, okapy, które wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami, a jednocześnie są bardzo stylowe. Mimo że piekarnik ma ozdobny zegar, pięknie zdobione gałki, rączkę do otwierania może być wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne: kilka lub kilkanaście programów do pieczenia, termoobieg, grill, rożen, prowadnice teleskopowe. Może być wykonany z emalii typu "easy to ocean", a cała konstrukcja może umożliwiać efektywne odprowadzanie powietrza. Warto więc na sprzęty do kuchni retro popatrzeć także od tej strony. Co ciekawe, także małe AGD coraz częściej produkowane jest w specjalnych liniach retro. Warto się im przyjrzeć i wybrać jeden dominujący styl dodatków i małego AGD. Wtedy łatwo można osiągnąć naprawdę spójny i ciekawy efekt.

