'Kuchnia posprzątana, stół nakryty... KONSTYTUCJA'- Boże Narodzenie wg Kidawy-Błońskiej

Nie zabrakło politycznych aluzji, zabrakło natomiast choćby napomknięcia, cóż to właściwie za święto. Podobnie zresztą, jak u Donalda Tuska, który zamieścił w mediach społecznościowych film, gdzie w rytm "Last Christmas" podpisuje egzemplarze swojej książki "Szczerze", a w tle wnuki ubierają choinkę. No dobrze, w przypadku życzeń Kidawy-Błońskiej w tle gra przynajmniej chrześcijański hymn "Joy to the world". Ale najważniejsze, że "kuchnia posprzątana i stół nakryty". Można zatem przystąpić do życzeń.