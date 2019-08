Kto z Bogiem, a kto z diabłem? Odważne świadectwo wiary we współczesnym świecie.

Polak 11.8.19 18:29

Drodzy katolicy, mam do was dwa pytania.



Skoro Szatan karze złych ludzi w piekle, a nie im pomaga, to czy nie jest dobry?



Po drugie, czy bóg wszystko co stworzył to było dobre? W takim razie skąd wziął się Szatan? Czy on też był dobry? Bo jak nie był dobry, to bóg go nie stworzył, więc powstał on sam z siebie, a to oznacza, że jest potężniejszy od boga.



Po trzecie w mitologii judeochrześcijańskiej Szatan zabija około 10 osób, i to za zgodą boga. Chodzi o rodzinę i służących Hioba. A wiecie ile osób ginie bezpośrednio zabitych przez boga, lub nakaz boski? Dwa i pół miliona.



Wiecie że wg biblii bóg stworzył człowieka i umieścił w raju. Lecz ci nie znali pojęcia dobra ani zła. To Szatan nakłonił Ewę do zjedzenia owocu z drzewa wiedzy, to dzięki niemu ludzie poznali co jest dobre, a co złe, co można a czego nie. Więc czy to nie Szatan dał nam właśnie wolną wolę, a bóg chciał zrobić z ludzi swoje bezmyślne maskotki?



W takim razie kto jest ten dobry a kto jest ten zły?