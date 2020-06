Kto wygrał dzisiejszą debatę? Internauci komentują

Dziś o godz. 21 rozpoczęła się w TVP debata prezydencka. Kandydatom zadano pytania z zakresu polityki zagranicznej, kwestii światopoglądowych, polityki społecznej, gospodarki oraz spraw wewnętrznych. Ostatnia runda dawała każdemu uczestnikowi możliwość swobodnej wypowiedzi.

Pierwsze pytanie zadane w czasie dzisiejszej debaty dotyczyło sprawy nielegalnej imigracji do Europy i przymusowej relokacji.

-„Co roku od lat przyjeżdża do nas bardzo wielu migrantów z Ukrainy, Białorus. Są między nami, pracują w naszym kraju. Serdecznie ich przyjmujemy. To są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas dobrowolnie. Ale nie zgadzamy się by przetransportować ludzi do Polski przymusowo. Ja się na to nie godziłem. Bronimy granic Europy i będziemy bronić granic Europy” – mówił prezydent Andrzej Duda.

Szymon Hołownia stwierdził, że należy odróżnić uchodźców od imigrantów zarobkowych. Podkreślił, że należy odnowić pozycję Polski w UE, aby mieć wpływ na jej decyzje w sprawie Polski.

Zaskakująca była odpowiedź kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że problem ten w 2015 roku rozwiązał… Donald Tusk:

-„Problem został rozwiązany w 2015 roku, gdy podpisano umowę z Turcją, która negocjował Donald Tusk. (…) Niestety prezydent Duda mówi o wyimaginowanej wspólnocie. (…) Powinniśmy podejmować najważniejsze decyzje. Rząd szuka wrogów, a nie koalicjantów”.

W kolejnej rundzie kandydatów zapytano o lekcje religii w szkole.

Odpowiadając na to pytanie kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że dziś w polskim Kościele jest zbyt dużo polityki:

-„Będę dbał o wolność i swobody religijne. (…) Dzisiaj nie jest problemem, czy lekcje religii odbywają się w szkołach. (…) W polskim Kościele jest za dużo polityki. (…) Tak jak powiedział papież Franciszek: Państwa powinny pozostać świeckie, bo te wyznaniowe źle kończą”.

Szymon Hołownia stwierdził, że decydować o tym powinna wspólnota szkolna. Przy okazji odpowiedzi na to pytanie zaatakował ojca Tadeusza Rydzyka oraz zapewnił, że jako prezydent zajmie się sprawą likwidacji Funduszu Kościelnego.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podkreślił, że relacje pomiędzy państwem a Kościołem reguluje w Polsce konkordat:

-„Relacje pomiędzy państwem a kościołem reguluje umowa konkordatowa. Powołałem swoje przedstawiciela do komisji ws. pedofilii jest jasne od dawna. I dziwne, że jeden z kandydatów tego nie wie. To pokazuje, że ma blade pojęcie o sprawach, które dzieją się w Polsce. Proszę zwrócić uwagę na art. 40, to rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. (…) Chyba łatwiej byłoby dla dzieci i rodziców, by można było się przygotować do Komunii w szkole” – podkreślał.

Kolejne pytanie dotyczyło związków partnerskich oraz adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

-„Podpiszę ustawę o związkach partnerskich, a zawetuję ustawę o małżeństwach jednopłciowych” – zadeklarował Szymon Hołownia.

Od jasnej deklaracji z kolei znowu uciekał kandydat KO Rafał Trzaskowski. Kolejny raz zaatakował przy tym Telewizję Polską:

-„Mam wrażenie, jakby TVP stała się telewizją jednego tematu. W moim programie są związki partnerskie. Gdy świat stanął na głowie, poruszamy temat polityki społecznej i nie mówimy o chaosie, do którego doprowadził rząd. Nie wiemy, kiedy skończy się pandemia, bo rząd nas nie informuje. Jest milion bezrobotnych” – mówił.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że instytucję małżeństwa jasno definiuje polska konstytucja:

-„Nie zgodzę się na takie zmiany. (…) Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. To art. 18. Pod opieką jest też rodzicielstwo, macierzyństwo i rodzina. To nie są sprawy, które są moim marzeniem. To są sprawy dobrze uregulowane i tak powinno zostać. (…) Chciałbym, by rodzina doznawała wszechstronnej opieki ze strony państwa”.

W rundzie poświęconej gospodarce kandydatów zapytano o to, kiedy Polska powinna przyjąć euro.

-„To gospodarka utrzymuje państwo. Pieniądze nie pochodzą z banku, tylko z pracy ludzi. Polski złoty, polska armia, polski język” – mówił Marek Jakubiak.

Rafał Trzaskowski przyznał, że na razie Polska nie jest gotowa na zmianę waluty:

-„Sam traktat akcesyjny zobowiązuje nas do przyjęcia Euro, na szczęście nie mówi kiedy. Ani Polska, ani UE nie jest do tego gotowa. (…) Trzeba powiedzieć o tym chaosie. Rząd nie panuje nad tym, co się dzieje. (…) Trzeba się skupić na inwestycjach, nie na gigantomanii i budowie największego lotniska na świecie”.

Andrzej Duda podkreślił, że nasza waluta już dwukrotnie ochroniła nas w czasach kryzysu:

-„Termin przyjęcia euro nie został ustalony i bardzo dobrze. Bo Złoty już dwa razy uchronił nas w czasie kryzysu. Dyskusję należy rozpocząć wtedy, gdy Polacy będą zarabiali tyle, ile ludzie na Zachodzie”.

Ostatnie pytanie dotyczyło szczepionki na koronawirusa. Uczestników zapytano, czy szczepienia powinny być obowiązkowe.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że szczepienia powinny być dobrowolne, a szczepionka dostępna, zwłaszcza dla seniorów:

-„Szczepionka musi zostać najpierw zostać u na wnikliwie przebada. Powinna być dostępna nieodpłatnie dla seniorów. (…) Powinno być to dowolne, jak przy grypie. (…) Osiem lat czasu było, by naprawić służbę zdrowia. 50 miliardów VAT-u rocznie było kradzione, jakoś wtedy panowie nie byliście tak odważni”.

Za obowiązkowymi szczepieniami opowiedział się Waldemar Witkowski:

-„Szczepienia muszą być obowiązkowe” – stwierdził.

Pytanie dotyczące epidemii Robert Biedroń postanowił wykorzystać do zaatakowania rządu:

-„Jak słucham dzisiejszych polityków, to przydałaby się bardziej szczepionka na nienawiść. Oczywiście dzisiaj rząd PiS na zawiódł. Nie dotrzymał słowa, że będziemy bezpieczni. Ludzie zostali zostawieni sobie w walce z koronawirusem” – mówił.

Ostatnia runda dawała kandydatom możliwość swobodnej wypowiedzi.

-„Szanowni państwo. Te mijające pięć lat to był dla Polski naprawdę dobry czas. Zwłaszcza w porównaniu z poprzednimi rządami. Obniżony wiek emerytalny, 500 Plus, 300+ ,wyprawki dla dzieci, zerowy podatek dla młodych, godziwe waloryzacje i 13-a emerytura. Polakom wreszcie zaczęło się żyć lepiej. Bieda wśród dzieci została zlikwidowana prawie do minimum. Niestety uderzył w nas koronawirus. Ale uruchomiliśmy tarcze antykryzysowe i dzięki temu udał nam się osłonić miejsca pracy. Jest szansa na dalszy rozwój. Znacie mnie z tego, że swoje zobowiązania poważnie traktuje. Wyjdziemy nie tylko z kryzysu, ale wrócimy też na drogę dobrego rozwoju, jeżeli ja będę prezydentem” – mówił Andrzej Duda.

Kandydat KO Rafał Trzaskowski przekonywał, że nie będzie „prezydentem opozycji totalnej”:

-„Dzisiaj w Polsce potrzebny jest silny prezydent, który patrzy władzy na ręce. Prezydent w pełni niezależny, który pobudza rząd do działania. Dzisiaj takiego prezydenta naprawdę nam potrzeba. Prezydenta, który szanuje swój podpis. (…) Nie będę prezydentem opozycji totalnej. (…) nie będzie zgody na łamanie konstytucji, na próby uwłaszczenia się na państwie”.

Kto wygrał a kto przegrał dzisiejszą debatę? Swoimi spostrzeżeniami na ten temat dzielą się użytkownicy Twittera:



Trzaskowski: Rząd nas nie informuje kiedy skończy się epidemia ;)



Podpowiem- nie informuje nas też, gdzie we Wszechświecie są inteligentne formy zycia — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) June 17, 2020

To były świetne pytania, pod jednego kandydata... taka debata. Bez sensu — Burzynska Agnieszka (@BurzynskaAga) June 17, 2020

Jak patrzę na @trzaskowski_ to widzę w jego oczach zło i cwaniactwo. I nic więcej. Tylko to. Przyjrzyjcie się uważnie. Jestem za stary, żeby dać się złapać na jego jakąkolwiek obietnicę!!!!!#debataprezydencka — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) June 17, 2020

Największe rozczarowanie to Kosiniak. A miał szansę na II turę... Gdyby — Grzegorz Kuczynski (@KuczynskiG) June 17, 2020

Albo coś ze zgryzem, albo wczesnego Lindy się naoglądał :) #Czaskoski2020 https://t.co/9BsJ1UBygs — Pan A.D. 🇵🇱 (@ADReverse) June 17, 2020

Kandydaci wyglądali mi na wymęczonych, operowali schematami i kalkami, często zapominali wyuczonego tekstu. Faworyci zupełnie bez błysku i blasku. Na ich tle niezły Hołownia. Ciekawy, choć bez znaczenia, debiut Witkowskiego. Fatalne pytania z oczywistym przesłaniem. — Konrad_Piasecki (@KonradPiasecki) June 17, 2020

kak/TVP Info, wPolityce.pl, Twitter