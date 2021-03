Kto uratuje nasz świat od zagłady? Nadszedł czas św. Józefa!

Żyjemy w czasach wielkiego zamętu. Europa coraz mocniej odcina się od swoich chrześcijańskich korzeni, wkraczając na prostą drogę do samozagłady. Przestajemy już rozumieć, czym jest małżeństwo, męskość i kobiecość. Co gorsza, szatan zasiał ferment zgorszenia nawet wewnątrz samego Kościoła...

Kto może uratować nasz świat od nadchodzącej zagłady zła? Tylko ten, który jest prawdziwym Opiekunem Kościoła Świętego i Postrachem Duchów Piekielnych! Nadszedł czas św. Józefa! O tym, dlaczego to właśnie on może okazać się naszym ocaleniem, pisze ks. Donald Calloway MIC w najnowszej książce “Konsekracja św. Józefowi”.

To jest czas całkowitego zawierzenia!

Wiecie co, moi przyjaciele? Teraz nadszedł czas św. Józefa! Dlaczego mogę to stwierdzić z takim przekonaniem? To proste: Bóg wskazał nam wyraźnie, że pragnie, aby Jego lud zwrócił większą uwagę na św. Józefa, zrobił to o wiele wyraźniej niż w jakiejkolwiek wcześniejszej epoce w historii Kościoła.

Żyjemy w nowoczesnych czasach – czasach, w których Kościół jest świadkiem bezprecedensowej ery nabożeństwa do św. Józefa. Według świętego papieża Jana XXIII, Bóg pragnie, aby nabożeństwo do św. Józefa rozpowszechniło się w naszych czasach w formie specjalnych modlitw „ufnego oddania”. To oznacza zwłaszcza jedno: Nadszedł czas całkowitego zawierzenia św. Józefowi!

Można bez przesady stwierdzić, że Kościół zrobił więcej, by rozpropagować kult św. Józefa, przez ostatnie sto pięćdziesiąt lat niż przez wcześniejsze tysiąc osiemset lat chrześcijaństwa!

Ostateczna bitwa o rodzinę

Ale dlaczego właśnie teraz? I dlaczego św. Józef? Jest po temu wiele powodów, lecz dwa z nich wydają mi się szczególnie ważne.

Po pierwsze, potrzebujemy ojcostwa duchowego św. Józefa do pomocy w obronie małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina były atakowane od zawsze, jednak w czasach współczesnych te napaści stały się wyjątkowo wzmożone. Wielu ludzi zatraciło świadomość, co to znaczy być mężczyzną czy kobietą, nie mówiąc już o tym, że nie wiedzą, czym jest małżeństwo i rodzina. Wiele krajów świata przyznało sobie nawet prawo do przedefiniowania małżeństwa i rodziny. Istnieje w tych kwestiach ogromne pomieszanie pojęć, większe niż we wszystkich epokach w historii ludzkości. Służebnica Boża siostra Łucja od Jezusa, najdłużej żyjąca wizjonerka z Fatimy, znała powagę sytuacji i napisała pełne mocy oświadczenie w tej sprawie:

Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem i Szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę.

Aby zwalczyć i zwyciężyć podstępy Szatana, Kościół potrzebuje św. Józefa. Jego przykład i ochrona są jedyną drogą wyjścia z tego strasznego zamętu, w jakim obecnie tkwimy. Do kogóż mamy się zwrócić, kto mógłby nam pomóc zrozumieć, czym jest małżeństwo i rodzina, jeśli nie do głowy Świętej Rodziny i postrachu duchów piekielnych?

Ratunek dla świata

Po drugie, cały świat potrzebuje dziś ponownej ewangelizacji, w tym także ogromna większość chrześcijan. Święty Józef był pierwszym misjonarzem. W naszych czasach pragnie ponownie przynieść Jezusa narodom. Wiele narodów i kultur oderwało się od swoich chrześcijańskich korzeni i wstąpiło na drogę prowadzącą do samozniszczenia. Kraje zbudowane niegdyś na fundamentach judeochrześcijańskich zostały zdominowały przez ideologie i organizacje, które dążą do odarcia społeczeństwa ze wszystkiego, co święte. Jeśli nic się nie zmieni, cywilizacji grozi samozagłada.

Najwyższy czas powierzyć siebie św. Józefowi! Bóg mówi swojemu Kościołowi, że aby bronić małżeństwa i rodziny, przywrócić moralność, odzyskać stracony teren, zdobywać dusze dla Jezusa Chrystusa, musimy zabrać ze sobą na pole bitwy św. Józefa. On jest postrachem duchów piekielnych! Dzięki jego potężnemu ojcostwu duchowemu, niezwykłej miłości do swych dzieci duchowych i dzięki nieprzerwanemu orędownictwu, Kościół może się odnowić jako światło dla narodów, jako piękne miasto położone na górze!

Fragment został opracowany na podstawie książki ks. Donalda Callowaya “Konsekracja św. Józefowi”, wydawnictwo Esprit