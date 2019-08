Kto po Kaczyńskim? Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości

– Silna pozycja premiera w tym sondażu jest pochodną funkcji, którą pełni w rządzie. To on jest dzisiaj liderem. Nie bez znaczenia było zapewne także to, że na tę funkcję namaścił go Jarosław Kaczyński i chociaż nie mówi wprost, że to on ma być jego następcą, to tak postrzegają go Polacy – komentuje dla "SE" politolog Olgierd Annusewicz.