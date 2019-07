Kto odpowiada za kryzys lekowy? Minister zdrowia wyjaśnia!

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że większość leków jest dostępna w aptekach, a kłopoty mogą wystąpić w jednostkowych przypadkach. Dodał, że u źródeł problemu z dostępnością niektórych medykamentów w aptekach jest zdepenalizowanie ich wywozu za granicę, a taką zmianę przepisów wprowadził rząd PO-PSL.



"Jest infolinia, którą zbudowaliśmy, a która informuje, gdzie można kupić leki. Pewnie też nie każdy znajdzie produkt najbliżej swojego miejsca zamieszkania, czasami gdzieś dalej. Wiemy, że z pewnymi, drobnymi tak naprawdę rzeczami, nadal mogą być problemy. Większość opakowań leków trafiła do aptek. Mogę przytoczyć dane z 19 lipca. 330 tysięcy opakowań Levothyroxinum, czyli popularnego leku na tarczycę. W całym lipcu zeszłego roku było 720 tysięcy, a do 19 lipca jest 330 tysięcy i 550 tysięcy opakowań w tym tygodniu trafi do aptek"- mówił minister zdrowia w TVP.Info.