Kto napisał program PiS? Zaskakująca odpowiedź Kaczyńskiego

W długim wywiadzie dla Polsat News Kaczyński odniósł się m.in. do dzisiejszej wypowiedzi lidera PO, Grzegorza Schetyny, który zarzucił byłemu premierowi oderwanie od rzeczywistości i przekonywał, że nie jesteśmy przygotowani na ewentualny kryzys, "bo ciągle rozdajemy". Zdaniem prezesa PiS, jest to dowód, że jeżeli PO-KO dojdzie do władzy, zlikwiduje programy społeczne takie jak 500 Plus. Jedynym gwarantem ich przetrwania jest kolejna kadencja obecnego rządu-przekonywał Jarosław Kaczyński.