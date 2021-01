Kto na liście grupy „zero” do szczepień wg WUM oprócz Jandy?

Jak się okazuje na liście tzw. grupy „zero” osób kwalifikowanych w pierwszej kolejności do szczepień przeciwko koronawirusowi nie tylko Krystyna Janda i Leszek Miller. Pojawiają się też inne nazwiska jak Materna, Seweryn, a Wiktor Zborowski też zaszczepiony poza kolejnością mówi, kto to koordynował.

– Miała być potrzebna i mądra akcja, a wyszło koszmarnie. (...) Ja nie czułem, że się gdzieś wpycham czy sobie coś załatwiam. (...) WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował – cytuje słowa Wiktora Zborowskiego we wpisie na Twitterze dziennikarz Polsat News Grzegorz Łaguna.



Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych w tym tygodniu 450 dodatkowych dawek szczepionek. Z tej puli niezależenie od etapu zerowego szczepień, który obejmuje personel medyczny, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM. Do tego dołączona została grupa 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. Szczepionki miały być wykorzystane do końca roku.

- Nie było nikogo poza nami, pani doktor mnie zaprosiła i powiedziała, że „skoro już pani jest, niech pani wejdzie, jest otwarta dawka. Ja z tego skorzystałam. Nie miałam poczucia, że to nieetyczne, ponieważ zrozumiałam to tak, że dawka się zmarnuje. Jadąc tam, nie myślałam, że mi się to przytrafi – powiedziała Maria Seweryn dla Polsat News.

Wiktor Zborowski i Krzysztof Materna są także na liście osób zaszczepionych w puli z WUMu. — Mateusz Maranowski (@m_maranowski) January 2, 2021

Według moich informacji - Krystyna Janda dzwonila do aktorów seniorów przed świętami z propozycją szczepień w WUM. Mieli być ambasadorami akcji promującej szczepienia. — Mateusz Maranowski (@m_maranowski) January 2, 2021

Wiktor Zborowski dla @PolsatNewsPL: Miała być potrzebna i mądra akcja, a wyszło koszmarnie. (...) Ja nie czułem, że się gdzieś wpycham czy sobie coś załatwiam. (...) WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował. — Grzegorz Łaguna (@GrzegorzLaguna) January 2, 2021

mp/polsat news/twitter