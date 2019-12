Kto ma być twarzą KO: Sonik czy Jachira?

Mirek 22.12.19 18:53

A lewactwo kacapskie znowu szczuje . Dlatego kacapsko-brukselskiemu lewactwu wyjaśniam co następuje : Otóż wedle wszelkiego rozeznania stwierdzam że Prawo i Sprawiedliwość dysponuje kadrami o wysokim morale . Wszyscy reprezentanci PiS-u we wszystkich organach Państwa [ Urząd Prezydenta , Rząd , Sejm , Senat] to ludzie uczciwi , inteligentni , szanujący swoich wyborców . Natomiast kogo mamy po stronie totalnej opozycji ?. Otóż mamy : złodziei , łgarzy , zdradzieckie mordy które szkalują Polskę poza granicami . Jednym słowem totalna opozycja to polityczne śmieci !!! . Totalna opozycja na sali sejmowej i na posiedzeniach komisji zachowuje się niczym łobuzeria , menele . To jest bydło a nie opozycja parlamentarna !!! .