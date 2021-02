Kto jest liderem Porozumienia? Ziobro wskazuje na Gowina

„Rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem. Nie we wszystkim się zgadzamy, ale poszukujemy rozwiązania dla tych spraw, które nas różnią” – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W rozmowie na antenie Polsat News lider Solidarnej Polski odnosząc się do sytuacji w Porozumieniu dodał:

„To jest koalicja, a koalicja wymaga ucierania stanowisk i rozmów. Nie jest rzeczą optymalną, jeśli nie zbiera się Rada Koalicji, powinna funkcjonować częściej, aby rozwiązywać różnice zdań. Mam nadzieję, że to się zmieni”.

Zapytany o to, czyj numer podałby osobie, która zapytałaby go o numer do prezesa Porozumienia, bez wahania wskazał na Jarosława Gowina. Dodał jednak, że nie mówi tu o kwestiach statutowych, bo nie jest sędzią, jednak:

„[…] w polityce liczy się realna siła. Z tego punktu widzenia rozmawiałbym z Jarosławem Gowinem”.

W rozmowie poruszono też temat ratyfikacji decyzji dotyczącej funduszu odbudowy UE. Ziobro przypomniał, że stanowisko Solidarnej Polski to żadna nowość, bo partia już w lipcu zeszłego roku namawiała premiera do skorzystania z weta przeciwko usiłowaniu narzucenia sprzecznego z traktatami UE i polską konstytucją rozwiązania.

„Pod pretekstem praworządności pozwala bardzo głęboko ingerować KE w sprawy wewnętrzne Polski, przenosi część suwerenności do Brukseli. My się na to kategorycznie nie zgadzamy”

- podkreślił minister sprawiedliwości.

Dodał, że jego ugrupowanie jest przeciwne „bezprawiu, które narzuca KE przy okazji budżetu”.

dam/Polsat News,Fronda.pl