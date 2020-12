Kto chce sprywatyzować lasy państwowe? Krystyna Szyszko o niepokojącym zjawisku

W programie „Otwartym Tekstem” Telewizji Republika gościła wdowa po prof. Janie Szyszce, Krystyna Szyszko, która poruszyła problem prób przejęcia przez ministerstwo rolnictwa lasów państwowych. Do takich prób miało dochodzić, kiedy szefem resortu był jej zmarły maż, ale Krystyna Szyszko apeluje, że próby te mają miejsce również dzisiaj.

Krystyna Szyszko podkreśla, że wartość lasów państwowych to ponad 400 mld zł. Składają się na to nie tylko same lasy jako takie, ale również zasoby geologiczne i energetyczne. Jak zaznaczyła, chodzi więc o ogromny majątek.

Przekazała, że kiedy ministrem rolnictwa był prof. Jan Szyszko, dochodziło do prób prywatyzacji lasów i przejęcia ich przez resort.

- „Dwukrotnie była taka próba za życia męża i udało się mężowi powstrzymać ten pomysł. Natomiast jak widać jest to jednak bardzo dla jakiejś tam strony ważne, bo w tej chwili lasy i łowiectwo zostało jakby wyodrębnione jako oddzielny dział i jest taka informacja w formie plotki, że lasy mają być w ministerstwie rolnictwa” – mówiła.

Krystyna Szyszko wskazała, że to ogromnie niebezpieczny dla Polski proceder.

kak/Telewizja Republika