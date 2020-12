Kto będzie pierwszą osobą zaszczepioną na koronawirusa w Polsce? Znamy odpowiedź!

Wiemy już, kto w Polsce jako pierwszy zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Informację na ten temat przekazał dziś w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Artur Zaczyński.

Pierwsze 75 szczepionek trafi jutro rano do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Zaszczepionych będzie mogło zostać 375 osób. Z jednej porcji tworzy się dawki dla pięciu osób.

Pierwszego szczepienia w Polsce dokona wspomniany dr Zaczyński. Jak poinformował, pierwszą zaszczepioną osobą będzie Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska. Dalej dodał:

„Następnie zostanie zaszczepiony nasz dyrektor, pan profesor Waldemar Wierzba, a później ja, jako dyrektor medyczny szpitala zostanę zaszczepiony przez naczelną pielęgniarkę”.

Poinformował także, że zaszczepienie całego personelu szpitala, który zgodził się na przyjęcie szczepionki powinno zająć pięć dni.

Pierwsza partia szczepionek dotarła do Polski w piątek około godziny 22. Transport do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale trafił około godziny 6:45. Tu został rozdzielony, a szczepionki ruszyły w dalszą trasę do hurtowni farmaceutycznych, które zajmą się przygotowaniem wysyłki do 72 tzw. szpitali węzłowych. Pierwsze szczepienia zaczną się w nich od niedzieli.

Wiemy już, że do końca stycznia 2021 roku do naszego kraju trafić ma 1,5 mln dawek szczepionki. Jako pierwsi zaszczepieni zostaną m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także pracownicy DPS-ów czy MOPS-ów.

dam/PAP,Fronda.pl