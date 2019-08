Ks.prof. Waldemar Cisło: Żyjemy w wieku męczeństwa chrześcijan

- Św. Jan Paweł II i papież Benedykt XVI bardzo mocno w swoich dokumentach podkreślali, że wiek XX i XXI to są wieki męczeństwa chrześcijan. To jest potężna ofiara złożona za wiarę wielu naszych sióstr i braci, o której musimy pamiętać – mówił na antenie Radia Maryja ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

W czwartek przypadał Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Przemocy z Powodu Religii lub Wiary. Chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie.

– Nawet różne organizacje monitorujące sytuację na świecie, nawet nieprzychylne chrześcijanom czy katolikom, podkreślają ten niezaprzeczalny fakt, że to chrześcijanie najwięcej cierpią. Przypomnijmy, że stały przedstawiciel Ojca Świętego przy ONZ kilka lat temu przedstawił takie dane, że 170 tys. chrześcijan rocznie ginęło za wiarę, czyli – mówiąc obrazowo – co 3 minuty ktoś na świecie ginął tylko dlatego, że jest wyznawcą Chrystusa. Te ostatnie dane sprzed kilku lat są odrobinę lepsze, bo 10 tys. było kilka lat temu. Ostatnie dane, podawane 2 lata temu przez jeden z instytutów włoskich monitorujących wolność religii świecie, mówiły o 8 tys. Jednak jest to ciągle o 8 tys. za dużo. Św. Jan Paweł II i papież Benedykt XVI bardzo mocno w swoich dokumentach podkreślali, że wiek XX i XXI to są wieki męczeństwa chrześcijan. To jest potężna ofiara złożona za wiarę wielu naszych sióstr i braci, o której musimy pamiętać – mówił ks. Cisło

- Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie apelują, aby nie zapominać o ich dramatycznej sytuacji i nie zaprzestawać pomocy – podkreślił dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiej Organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

– Wiemy, że chociaż ta wojna trwa lata, to oni proszą: nie znudźcie się tą pomocą, bo to, co nam grozi obecnie, to to, że te różne problemy polityczne, takie czy inne, przesłonią tragedię naszych sióstr i braci. Zauważmy, że dzisiaj o Iraku mało kto mówi, a od 2003 roku liczba żyjących tam chrześcijan spadła z 1,5 mln do 200 tys. Co roku ich ubywa. Jeśli nic nie zrobimy, to chrześcijanie zostaną wymazani z mapy Iraku. Chaldejczycy od I wieku w różnych miastach w dolinie Niniwy, wokół Mosulu wyznawali swoją wiarę w Chrystusa. Co przez wieki się nie udało muzułmanom dokonać, dzisiaj niestety może się stać faktem. Podobnie w Syrii – 8 milionów uchodźców wewnętrznych, dramatyczna sytuacja humanitarna – dodawałł kapłan.

Ks. prof. Waldemar Cisło wyraził wdzięczność premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że Polska będzie kontynuować pomoc medyczną dla Syryjczyków.

– To jest ta piękna karta Polaków. W tym roku też będziemy mogli dopomóc w finansowaniu leczenia Syryjczyków. W ubiegłym roku wyleczyliśmy 7400 osób. Było to od operacji małego noworodka, kilkutygodniowego, na otwartym sercu, po dopłaty do leczenia również starszych osób. (…) Syryjczycy wiedzą, że Polacy pomagają im zwalczyć największe problemy, jakie są, czyli brak leków, brak pieniędzy na zapłacenie za wizytę lekarza. To jest ta piękna karta Polski, która tam w Syrii zostaje – zaznaczył.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje różne akcje pomocowe skierowane do chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Jedną z nich było m.in. „Mleko dla Aleppo”. Teraz zorganizowana została kolejna – „Wakacje od wojny”

– Teraz, na wakacje czy na święta, chcemy zrobić chociaż jakąś małą niespodziankę tym dzieciom, żeby przynajmniej na tydzień, na dwa – w zależności od środków – wyjechały do kościołów, do klasztorów w górach, które nie są zniszczone, żeby troszkę zmieniły klimat, wyjechały z tych miast, w których jeszcze czasami słychać wybuchy bomb czy ostrzałów i żeby odpoczęły, dożywiły się, żeby też miały spotkania z psychologiem, z siostrami, z kapłanami, żeby poczuły się, że są ukochane i że nie muszą słuchać wybuchów bomb – tłumaczył ks. prof. Waldemar Cisło

