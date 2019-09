Atakują księdza za słowa prawdy o LGBT

ja 17.9.19 9:55

Jeżeli dotyka cię zło, cierpienie, choroba, krzyż który wydaje się nie do udźwignięcia... Sama modlitwa choć bardzo ważna, konieczna, może nie wystarczyć. Trzeba uciec się do postu jako walki duchowej , najlepiej o chlebie i wodzie. Trudne to jest, ale jest to walka o pokonanie siebie,również swojego egoizmu , całkowite zawierzenie siebie, swojego życia Bogu. W mistyce chrześcijańskiej jest to też walka z demonami, szatanem, który ryczy i krąży jak lew kogo by pożreć.[Szatan jest osobowym złem]. Taką naukę daje Jezus Chrystus, jego Apostołowie, to jest praktyka i doświadczenie życia ludzi wierzących katolików. To jest moc ludzi wierzących dla siebie i dla wsparcia innych wierzących w potrzebie.. To środek bardzo silnej walki duchowej.