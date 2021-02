Ks. Zollner: 2 lata po szczycie ws. nadużyć widać już owoce

Przez ostatnie dwa lata znacznie wzrosła świadomość potrzeby walki z nadużyciami względem nieletnich w Kościele – uważa ks. Hans Zollner, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich oraz dyrektor ośrodka studiów, który zajmuje się tą problematyką na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Podkreśla on, że obchodzony przedwczoraj w wielu krajach dzień modlitw i pokuty za grzechy nadużyć to jasny sygnał, że od tego problemu nie wolno uciekać.

Niemiecki jezuita przypomina, że 21 lutego minęły dwa lata od watykańskiego szczytu w sprawie ochrony nieletnich. Jego zdaniem wydarzenie to wydaje już konkretne owoce.

„Spotkanie to przynosi owoce zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Widzialne do konkretne konsekwencje dla kościelnego prawodawstwa. Papież promulgował motu proprio Vos estis lux mundi, nowe prawo, które precyzuje na przykład procedury względem biskupów, prowincjałów czy generałów zgromadzeń zakonnych, którzy nie wypełniają tego, co im nakazuje prawo kanoniczne, czyli kiedy dopuszczają się zaniedbań czy tuszowania przypadków nadużyć. To jeden z najważniejszy owoców – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Zollner. - Ponadto w grudniu 2019 r. Papież wprowadził kary za szerzenie pornografii dziecięcej, podnosząc próg wieku do 18 lat. Zniósł też tajemnicę papieską w przypadku nadużyć. Owoce niewidzialne dojrzały natomiast w sercach ludzi. Uczestnikami tego światowego spotkania byli przewodniczący episkopatów oraz przedstawiciele przełożonych zakonnych. Wielu z nich odjeżdżało z Rzymu z przemienionym sercem. Publicznie to przyznawali. Wysłuchali bowiem świadectw ofiar i zrozumieli, że zapobieganie nadużyciom nie może być tematem marginalnym, ale jest integralną częścią misji Kościoła. Pod tym względem jestem głęboko przekonany, że to nawrócenie serca wyda owoce, które przełożą się na konkretne działania.“

Vaticannews.va/Krzysztof Bronk – Watykan