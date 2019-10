Ks. Wojciech Węgrzyniak: Skąd się bierze kryzys powołań

Durczykiewicz 23.10.19 13:40

Mówi się, jacy parafianie, taki proboszcz, a ja powiem, że jest też odwrotnie, jaki proboszcz tacy parafianie...od lat obserwuję moją parafię i twierdzę, że bardzo wiele zależy od księży, od tego, czy idą do ludzi, czy siedzą na plebanii i się grzeją, a jeśli już idą, to idą najczęściej do swoim znajomków na kawkę oczywiście bo przecież nie po to, by rozmawiać o rozruszaniu parafii o nawróceniu o pracy w parafii o wierze o Bogu...i tak to się wszystko kręci...Świadkowie Jehowy łażą po blokach a katolicy też mogliby czasem wyjść...i poszukać innych ludzi a nawet pogadać przy kościele z tymi których się spotyka w kościele....generalnie powiem tak - nie ma stałej formacji stałej katechezy zachęty do trwanie przy Bogu do pogłębiania swojej wiary ...jeśli ktoś idzie i mówi świecki człowiek że chce robić np coś tam a ksiądz to odbiera jako mieszanie albo dodawanie mu obowiązków no to mamy to co mamy ...