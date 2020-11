Ks. Urbańczyk: Środki antycowidowe ograniczają wolność religijną

Według Stolicy Apostolskiej niektóre środki wdrożone w życie w celu walki z koronawirusem miały głębokie konsekwencje dla swobodnego wyznawania wiary i ograniczyły działalność religijną, edukacyjną i charytatywną poszczególnych wspólnot religijnych. Ks. Janusz Urbańczyk mówił o tym podczas dwudniowych konsultacji na temat wolności religijnej, jakie wśród swych 57 krajów członkowskich, w formie wideokonferencji, prowadziła Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy OBWE podkreślił, że państwo musi respektować autonomię wspólnot religijnych. Przestrzegł przed redukowaniem religii jedynie do poziomu sumienia jednostki i zamkniętych miejsc kultu, takich jak kościoły, synagogi czy meczety. Zauważył, że religia odgrywa ważną rolę w sferze publicznej. Ubolewał jednocześnie, że w niektórych społeczeństwach religie nadal postrzegane są jako źródła nietolerancji i zagrożenia dla pokoju. Stwierdził zarazem, że przemoc, prześladowanie i zabijanie w imię Boga nie jest religią, ale jej zaprzeczeniem.

Watykański dyplomata wskazał również na rolę mediów, które, jak podkreślił, nie wyznaczyły właściwego konsensusu, co do tego, jak i gdzie wytyczyć granicę między wolnością słowa a wolnością wyznania. Przypomniał, że zbyt często pod adresem instytucji kościelnych i wyznawców różnych religii padają obelżywe słowa i zajmowane są dyskryminujące postawy. Ks. Urbańczyk wezwał OBWE do wypracowania wytycznych dotyczących promowania tolerancji religijnej i niedyskryminacji w mediach, a w szczególności do zaniechania piętnowania i oczerniania wierzących oraz ich wspólnot, jako bigotów i fanatyków. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej potępił też szerzenie pogardy i wszelkie formy podżegania do nienawiści. Ks. Urbańczyk zauważył na forum OBWE, że tylko konsekwentne poszanowanie wolności religijnej może zagwarantować swobodny i pełny rozwój naszych demokratycznych społeczeństw i nasze bezpieczeństwo. Ta zasada obowiązuje również w czasach lockdownu.

"W okresie coraz większego sekularyzmu wolność religijna jest ważnym, wartym ochrony prawem, gdyż jego przestrzeganie służy zarówno jednostce jak i dobru społeczeństwa”, podkreślił ks. Urbańczyk.





Vaticannews.va/Beata Zajączkowska – Watykan