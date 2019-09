Ks. Tomasz Szałanda odpowiada na krytykę filmów Zielińskiego

Na to o. Waszkowiakowi odpowiedział ks. dr hab. Tomasz Szałanda.

1. Pan Marcin nie dokonuje egzegezy jak to sugeruje Ojciec Doktor.

2. Uczciwe by było gdyby Ojciec Doktor niezgadzając się z Panem Marcinem i czyniąc poważne zarzuty względem treści w "Kwadransikach" podał konkretne przykłady. Tego jednak niestety nie zrobił zatrzymując się jedynie na ogólnym zanegowaniu treści w nich przedstawianych. To są podstawowe standardy jakiejkolwiek dyskusji, by uzasadnić przeciwne zdanie. I tego również należy wymagać od nauczycieli akademickich.