Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: W polskim Kościele może dojść do rozłamu. Nadzieja w Watykanie

Beno 17.6.20 8:49

Księże Isakiewicz, a co wyprawiasz ty od lat. Jak lustrujesz biskupów, zarzucasz im gejostwo, ukrywanie pedofilów - jakby ich było tysiące wśród kapłanów, a to wszystko robisz przez media. Jakim prawem robisz się sędzią Kościoła. Nie jesteś ani biskupem, ani powołanym do jakieś komisji, a ciągle się wypowiadasz, a wiele twoich wypowiedzi to tylko insynuacje. Tak nie postępuje kapłan. Hipokryto, sam latasz do mediów i robisz z wszystkiego wielkie sensacje, zamiast modlić się za twój Kościół. Oskarżać się publicznie poprzez media i przez to osłabiać wiarę wiernych, odpychać ich od Kościoła i Cnrystusa to największe zło i grzech. Za to kiedyś bekniecie.