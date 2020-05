Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: ,,Są natomiast tacy, którzy mogą się bać''

- Gdy na początku tego stulecia byłem w Rzymie i św. Jan Paweł II miał mocne przemówienie do biskupów amerykańskich właśnie o tym, że trzeba stosować zasadę zero tolerancji wobec pedofili. Ale też św. Jan Paweł II był odcinany od informacji. Więc ja się samego Jana Pawła II w kontekście kolejnego filmu Sekielskich nie obawiam. Są natomiast tacy, którzy mogą się bać. Ludzie z jego bliskiego otoczenia, z watykańskiej wierchuszki

- dlaczego po pierwszym filmie braci Sekielskich żadne deklaracje nie zostały spełnione? Jak jest film, ukazuje się książka, jest chwilowe poruszenie, a potem sprawa jest zamieciona pod dywan. Tu trzeba mieć pretensje, ale do tych, którzy zaniedbują te sprawy, a nie do tych, którzy próbują to wyjaśniać. Bo przecież i ja, i Tomasz Terlikowski, staramy się robić to dla dobra Kościoła. A już tym bardziej biskup Milewski, który jest przecież we władzach Kościoła, należy do Konferencji Episkopatu Polski.