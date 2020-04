Ks. Stanisław Małkowski: Restrykcje wobec Kościoła są pozbawione sensu

Legenda opozycji antykomunistycznej, kapelan „Solidarności”, ks. Stanisław Małkowski udzielił wywiadu dla portalu PCh24.pl, w którym odniósł się do kwestii epidemii i związanych z nią obostrzeń. Zwrócił uwagę, że całkowicie bezzasadne są twierdzenia, jakoby epidemia nie mogła być Bożą karą. Podkreślił również zagrożenie, jakie wiąże się z licznymi głosami o tym, że koronawirus to konsekwencja tzw. „grzechów ekologicznych”.

-„Nawracamy się do Boga, a nie do przyrody. Przyrodę trzeba szanować, ale to wynika z przykazań Bożych. Koronawirus może być wezwaniem do nawrócenia, ale duchowego, do przykazań – a nie do jakichś bajek ekologów”.