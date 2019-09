Ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Prymas niech mówi, co chce - my mamy swoją wiarę

Wierzący 26.9.19 11:01

Przekomarzanie się jakby emerytów z nowomową. Starcia słowne przy rozproszeniu znaczenia słów i pojęć. Kiedy się mówi symbolicznie (Prezes) to jest to czymś uderza w tych, którzy są poprawni europejsko (Prymas) a pomiędzy nich wchodzą ci, którzy próbują przeforsować swój własny punkt widzenia (Kapłan)

Na słowa Prezesa o nihilizmie czyli inaczej odniesienie do słów Benedykta XVI że pełnia objawienia jest w kościele i jednocześnie według Soboru W II że Kościół to prawie wszyscy którzy z nim nie prowadzą morderczej walki , można stwierdzić, żeby powiedział, czy to co myślimy w reakcji na te słowa jest tym co chciał powiedzieć.

Prymas chce wykluczyć z debaty o Prawdzie świeckich polityków, sądząc, że Prawda jest objawiona tylko konsekrowanym. Podobnie Kapłan. Tymczasem Prawda jest wówczas coś wart jak się nią żyje. Być może i Prezes nią żyje.