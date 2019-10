Ks. Stanisław Małkowski dla Frondy: Kluczą, kłamią. Chcą się podobać diabłu? Bogu trzeba się podobać, nawet za cenę męczeństwa

Agnieszka 21.10.19 14:10

Niby minęła 35 rocznica śmierci księdza Jerzego a w żadnych mediach nie było jego najbliższego przyjaciela księdza Małkowskiego. Tak się bali, że zburzy esbecką narracje z procesu toruńskiego i zacznie mówić prawdę?



Jak pan Semka w Studio Polska zaczął o dochodzeniu prokuratora Witkowskiego, to jakaś "znawczyni i wielka ekspertka" zbijająca kapitał i wiarygodność na wychwalaniu życia księdza Jerzego (przy jednoczesnym utrwalaniu oficjalnej narracji) próbowała zdyskredytować prokuratora Witkowskiego jako argument jego niewiarygodności podając to, że za datę śmierci uważa 25 październik. Jestem przekonana, ze niestety wokół tej sprawy i osoby bł. ks. Jerzego wciąż działa agentura, trzymająca rękę na pulsie i udająca jego czcicieli, co to np. strasznie o proces kanonizacyjny i ogłoszenie go świętym się troszczą.



I prawdą jest że jakby zabili (jak podobno zamierzali) najpierw księdza Małkowskiego, to dziś błogosławiony ksiądz Jerzy byłby spychany w cień i na margines jak ksiądz Stanisław.