Ks. Sławomir Kostrzewa: To niezbędne, aby się nawrócić

Pustynia to przestrzeń walki i ogołocenia. Człowiek musi zmierzyć się ze swoimi słabościami, mniemaniami, prawdą o sobie. Kiedy Bóg wyprowadza człowieka na pustynię, czyni to z miłości do niego. To doświadczenie jest niezbędne, aby nawrócić się, czyli rozpoznać własną grzeszność i przyjąć Bożą pomoc - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej 6 grudnia 2020 roku w parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu.