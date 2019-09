Ks. Sławomir Kostrzewa: Oto najważniejsze zadanie mężczyzny

Jarek 9.9.19 12:19

Księga rodzaju

"Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona». I stało się tak. "



Urzędnicy KK, dlaczego Wy tak chętnie mówicie i powracacie do spraw "kobieta - mężczyzna" czyżby żal i tęsknota? Otóż sprzeniewierzyliście się nakazowi Boga.

Ani Bóg, ani Jego Syn Jezus Chrystus, nie wspominali o celibacie.



Mielibyście żony, dzieci, dawalibyście przykład czynem - jak kochać żonę i iść na kompromis, jak wychowywać dzieci, jak zapewnić im byt.

A tak pasożytujecie, (bierzecie jakieś bezterminowe urlopy), hormony Wam buzują i pleciecie teoretyczne farmazony z ambony.