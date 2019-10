Ks. Sławomir Kostrzewa: Jak chronić serca dzieci?

ekag 21.10.19 11:43

Powyższy post jest oderwany od rzeczywistości i jedyna co pokazuje to nienawiść autora do Kościoła Katolickiego.

Wśród 877 osób odbywających obecnie karę za pedofilię jest 2 księży i 1 zakonnik.



https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-05-15/murarze-rolnicy-osoby-bez-zawodu-jaki-opublikowal-statystyki-dotyczace-skazanych-za-pedofilie/