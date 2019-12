Ks. Sławomir Kostrzewa: Fałszywi prorocy wmawiają nam, że grzechu nie ma

Dziś coraz więcej ludzi zatraca poczucie grzechu. Liczni fałszywi prorocy wmawiają nam, że wszystko z nami jest w porządku, że nie mamy grzechów. Mówią to, co chcemy usłyszeć. Fałszywi prorocy usprawiedliwiają grzech jako konieczność, przejaw zdrowego rozsądku. Tymczasem – usprawiedliwianie grzechu jest grzechem, powiększa zło w życiu człowieka i zamyka na Boże miłosierdzie. Zło rozprzestrzenia się bez przeszkód, bo ci którzy są powołani do demaskowania i piętnowania zła, milczą, są zastraszani i posądzani o doszukiwanie się wszędzie diabła… Świat dzisiaj promuje tych, którzy promują zło, a prześladuje tych, którzy walczą o dobro - przypomina ks. Sławomir Kostrzewa w homilii wygłoszonej w kościele św. Jacka w Chicago, 4 października 2019 r.