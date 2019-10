Ks. Skrzypczak: Halloween to święto demona

Jarek 28.10.19 10:58

W USA Halloween to zabawa, a przede wszystkim wielkie pieniądze.

Normalni ludzie traktują to wyłącznie jako zabawę.

Do Polski przywędrował jak i wiele idiotycznych zwyczajów "amerykanskich"



Okultyzm jest wszędzie i bez Halloween - w pewnej polskiej parafii jest zwyczaj okładania pałami kukły Judasza, po co?

Przecież musiał być Judasz, aby było Zmartwychwstanie.

Czemu to ma służyć? Jak wartość dodana do wiary katolickiej?





Ks. Skrzypczak skrytykował również objawienie się pogaństwa w kościele

Dyngus też jest pogański

Ubieranie choinki - choinki są w kościołach

Kolędowanie

Data Bożego Narodzenia - Okres między 21-22 grudnia a 6 stycznia to przesilenie zimowe. Od czasów najdawniejszych uważano ten czas za magiczny, czas w których zdarzają się cuda.

Europa "psorze" ma korzenie pogańskie, nie tylko Amazonia.