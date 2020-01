Ks. prof. Tadeusz Guz: Nie pozwólmy, by Antychryst przybrany w łachmany ,,ekologisty'' destruował Polskę!

R.I.P 13.1.20 18:32

To że ktoś wstawia swoje słowa w czyjeś usta , nie oznacza że powiedziała to osoba którą oczerniasz i szkalujesz . Wielu jest takich mądrali , wielu twierdzi że jest od samego Boga mądrzejsza , wielu powołuje się na rozum i racjonalizm , jednak nawet ci naukowcy i specjalisci do dziś nie wiedzą czym jest materia .

Wiesz człeku że w twoim dna jest tyle treści że można by największą bibliotęke świata wybudować ? To powiedział właśnie ten ksiądz który powiedział prawdę że człowiek sam o sobie prawie lub wogóle nic o sobie nie wie . A ci ludzie właśnie racjonalisci i spece których rozum jest niepełnosprawny będą z siebie czynili sędziów i znawców jakby samemu Bogu towarzyszyli przy zakładaniu fundamentów ziemi i stwarzania wszystkiego . Nastepny znawca który jest specem od wody i od wszystkiego . Bardziej skory uwierzyć w jakieś brednie niewiarygodne i wątpliwe z internetu jakichs wielkich nadętych naukowców niż zaanalizować i sprawdzić czy ten kapłan rzeczywiście powiedział to co pisze ta strona . Jednak twoja wiara jak i rozum jest tak ślepy że przyjmie wszystko bezwiednie , tylko nie Boga . Bo ludzie Bogu wierni , szanują to co z Boga pochodzi i którzy z Boga pochodzą , natomiast unikają zła , oszczerstw , umniejszania bliźniego . A szatańska pycha nie jest zdolna się uniżyć , nie jest zdolna do miłosci .