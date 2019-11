Ks. prof. Robert Skrzypczak: Dlaczego ojciec Dolindo pokochał Maryję?

Maryja to nie jest ulubiony temat współczesnych, ekumenicznie nastawionych teologów. Nie gości w naukowych debatach, panelach i konferencjach. Szwajcarski teolog Hans Küng, oceniając teologiczne kompetencje papieża Jana Pawła II, wydymał usta z pogardą, zarzucając mu zbytnią maryjność. Wiele podobnych obaw spędzało sen z powiek niektórym ekspertom Soboru Watykańskiego II, dbałym o to, by maryjność nie przyćmiła zanadto chrystocentryzmu i ekumenicznej wymowy kościelnych dokumentów. Kult Maryi jako ważna część ludowej pobożności i masowego duszpasterstwa – proszę bardzo, ale Maryja jako klucz do zrozumienia tajemnicy Chrystusa, Kościoła i człowieka? Na miły Bóg! Pewnego razu kard. Léon‐Joseph Suenens zapytał słynnego teologa Karla Rahnera, jak ten wyjaśniłby odpływ pobożności maryjnej w Kościele. W odpowiedzi usłyszał: „Wielu chrześcijan, niezależnie od wyznania, chce uczynić z chrześcijaństwa ideologiczną abstrakcję. A abstrakcje nie potrzebują matki”.